У деяких випадках можливі й більш ранні часткові відключення та завершення опалювального сезону в Харкові на 2026 рік.

Завершення опалювального сезону в Харкові в 2026 році буде відбуватися за правилами, які встановлені для всіх регіонів України, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Станом на зараз у Харкові ще не визначено конкретної дати завершення опалювального сезону у 2026 році. Рішення щодо відключення теплопостачання ухвалюють на місцевому рівні, орієнтуючись насамперед на погодні умови.

Зазвичай подачу тепла припиняють тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль стабільно перевищує позначку +8 °C. Водночас реальні строки можуть коригуватися через технічний стан енергетичної інфраструктури та інші фактори.

Через це опалення в оселях може залишатися довше, якщо погода залишається прохолодною. У деяких випадках можливі й більш ранні часткові відключення, наприклад через аварійні ситуації або технічні проблеми в мережах.

Торік завершення опалювального сезону у Харкові та області визначали відповідно до розпорядження №243, підписаного начальником обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим. У документі передбачалося, що рішення про відключення тепла приймають з урахуванням погодних умов, будівельних норм, правил технічної експлуатації теплових мереж і державних санітарних вимог.

При цьому опалення не припиняли раніше, ніж після трьох днів, коли середньодобова температура перевищувала +8 °C. Такий підхід дозволяв громадам самостійно визначати оптимальну дату завершення опалювального сезону.

Ймовірно, що і у 2026 році процес відключення тепла в Харкові проходитиме поступово, як і в попередньому році, залежно від погодних умов у регіоні.

