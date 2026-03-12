Рішення про завершення опалювального сезону у Запоріжжі на 2026 рік ухвалюють з урахуванням важливого показника.

Опалювальний сезон на 2026 рік у Запоріжжі завершується в непростих умовах, адже енергетична інфраструктура регіону регулярно зазнає атак, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Рішення про завершення опалювального сезону у Запоріжжі на 2026 рік ухвалюють з урахуванням температурних показників. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №830, опалення завершується тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль перевищує +8 °C.

Для порівняння, минулого року опалювальний період 2024/2025 у місті завершили з 27 березня 2025 року. Таке рішення було ухвалене виконавчим комітетом Запорізької міської ради згідно з постановою №212. Очікується, що і у 2026 році рішення про завершення опалювального сезону прийматимуть за подібною процедурою — на підставі окремого рішення виконкому з урахуванням погодних умов і чинних нормативів.

Наразі у багатьох багатоквартирних будинках встановлено лічильники тепла, що дозволяє мешканцям або об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків самостійно регулювати подачу тепла. Завдяки цьому у теплі дні можна зменшувати температуру в приміщеннях і уникати зайвих витрат енергії.

Підготовка до наступного опалювального сезону

Попри те, що точну дату завершення опалювального сезону у Запоріжжі поки не оголошено, у регіоні вже розпочалася підготовка до наступної зими. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, підготовчі роботи стартували завчасно відповідно до доручень Президента та Прем’єр-міністра України, щоб область була максимально готовою до можливих викликів майбутнього опалювального періоду.

Особливу увагу приділяють захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищенню енергетичної незалежності регіону. Зокрема, триває будівництво захисних споруд на важливих об’єктах, що забезпечують життєдіяльність громад.

Крім того, у регіоні поступово впроваджують альтернативні джерела енергії, що має зменшити залежність від централізованих мереж і підвищити стійкість енергосистеми.

