Подорожание проезда в Черновцах стало новым испытанием для местных жителей, ведь стоимость билета вырасла.

Подорожание проезда в Черновцах утвердил городской совет на заседании исполкома, сообщает Politeka.

О подорожании проезда в Черновцах говорится в трансляции заседания в YouTube. Соответствующее решение было поддержано восемью присутствующими членами.

В то же время, для учащихся будет установлена ​​скидка. Они будут платить 8 гривен за билет. Временный тариф будет действовать до 15 апреля.

Подорожание проезда в Черновцах объясняют ростом стоимости горючего. Частный перевозчик Степан Косташ, обслуживающий маршрут №20, рассказал, что две недели назад он заправлял автобусы по 56 гривен за литр.

А по состоянию на начало марта – по 76 гривен. Из-за этого предприятие терпит убытки, отложен ремонт транспорта и закупку запчастей.

Перевозчик Павлина Храпчинская, работающая на маршрутах №9-А, 10 и 19, отметила, что из-за повышения цен на топливо невозможно полноценно обеспечивать курсирование автобусов.

По ее словам, без повышения тарифа автобусы могли бы ездить только в пиковые часы, что создавало бы неудобства для пассажиров.

Стоимость топлива, заложенная в тариф, составляет 44 гривны за литр, а троллейбусное управление покупает горючее по 55 гривен.

Руководитель ЧТУ Григорий Оробец отметил, что один из поставщиков отказался поставлять топливо по старой цене, а другой увеличил его стоимость на 30% и прогнозирует дальнейший рост примерно на 20%.

Заместитель городского головы Игорь Крохмаль объяснил, что перевозчики могли подавать расчеты для корректировки тарифа, поскольку их расходы выросли более чем на 10%.

