Графики отключения света в Черниговской области на 28 мая продлятся из-за плановых профилактических работ. Подобные работы производятся поэтапно и являются частью регулярного обслуживания сетей. Это позволяет снизить риски аварийных ситуаций, повысить надежность электроснабжения и обеспечить более стабильную работу энергосистемы в дальнейшем.

Информацию об ограничениях предоставили в «Черниговоблэнерго». С 09:00–19:00 не будет электричества в населенном пункте Жылын Млынок, однако только по отдельным адресам:

Лугова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58



С 09:00–19:00 будут длиться дополнительные графики отключения света в селе Набильське. Электричество исчезнет в домах, расположенных на улицах:

Пидгорна: 1, 1А, 2, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 52

Центральна: 1, 2, 3А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23В, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90

С 08:00–20:00 (12 часов подряд) в городе Ичня будут выключать электричество. Свет исчезнет только по следующим адресам:

Козацька: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 62А, 64

Мазепы: 4, 6, 8

Максымихина: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 66Д, 66Е, 66Ж, 66З, 66И, 66К, 66Л, 66М, 66Н, 66О, 66П, 66Р, 66С, 66У, 66Я

Небеснои Сотни: 1, 2, 3А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40А, 40Б

Негоды: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

Никольська: 1, 3, 3А, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38Б, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 45, 47

Олега Бандурченка: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16.

