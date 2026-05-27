Ограничения на карточные переводы с 1 июня в Запорожье коснутся отдельных категорий предпринимателей из-за обновления правил финансового мониторинга на общегосударственном уровне, сообщает Politeka.

Ограничения на карточные переводы с 1 июня в Запорожье будут введены в соответствии с новой редакцией Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Прессслужба Независимой ассоциации банков Украины обнародовала данный документ. Он направлен на усиление контроля над банковскими операциями, чтобы уменьшить количество теневых финансовых потоков.

Главные изменения и новые лимиты коснутся вновь бизнесменов, а также тех предпринимателей, которые длительное время не вели активной деятельности.

Финансовые учреждения будут тщательно отслеживать операции так называемых "спящих" физических лиц-предпринимателей и новых юридических лиц, имеющих явные признаки рисковой деятельности.

Для таких категорий клиентов вводится поэтапный лимит, который начнет действовать в несколько волн.

Первый значительный этап ограничений для вновь и неактивных физических лиц-предпринимателей начнется через три месяца после официального подписания обновленного документа.

В частности, с августа 2026 года для представителей первой группы ФЛП установят максимальный месячный лимит на переводы в размере 600 тысяч гривен.

Для предпринимателей, принадлежащих ко второй и третьей группам, это ограничение составит 3 миллиона гривен в месяц. Следующий этап более строгого контроля запланирован через шесть месяцев после принятия решения.

С ноября 2026 лимиты снова снизятся, поэтому для первой группы ФЛП сумма переводов ограничится 400 тысячами гривен, а для второй и третьей групп лимит составит 1 миллион гривен ежемесячно.

Подобные правила начнут действовать и для новых или неактивных юридических лиц, для которых лимиты переводов с августа 2026 установят на уровне 5 миллионов гривен, а с ноября 2026 уменьшит до 2 миллионов гривен.

Национальный банк Украины вводил ограничения на карточные переводы с 1 июня в Запорожье и ранее, подписав в конце 2024 года совместный документ с ассоциациями и банками.

