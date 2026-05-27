В Днепропетровской области после назначения пенсионных выплат отдельные категории пенсионеров могут рассчитывать на единовременную денежную помощь.

В то же время, такая финансовая поддержка предоставляется не всем получателям пенсий, а исключительно тем гражданам, которые отвечают четко определенным законодательным требованиям. В Пенсионном фонде подчеркивают, что право на эту выплату имеют только пенсионеры, которые подпадают под установленные критерии.

Как пишет ПФУ, согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», единовременная помощь в размере десяти месячных пенсий назначается гражданам, работавшим в сфере образования, здравоохранения или социальной защиты.

В ПФУ уточняют, что для назначения такой денежной помощи в Днепропетровской области необходимо одновременно соблюсти несколько условий. В частности, на момент достижения пенсионного возраста лицо должно находиться в трудовых отношениях с государственным или коммунальным учреждением, занимать должность, включенную в перечень, дающий право на пенсию за выслугу лет, а также иметь соответствующий страховой стаж.

не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Особо подчеркивается, что на момент обращения заявитель не должен получать другие виды пенсионного обеспечения.

Только при подтверждении всех указанных требований единовременная денежная помощь назначается в соответствии с пунктом 7-1 Заключительных положений Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Также сообщается, что средний размер заработной платы, используемый для расчета пенсий, увеличился до 23 218 гривен. Именно этот показатель определяет будущий размер выплат. В начале года он составил 21 876 гривен, поэтому за последний период зафиксирован рост на 1 342 грн.

