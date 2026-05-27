Жителям советуют ознакомиться с графиками отключения света в Винницкой области на 28 мая.

Графики отключения света охватят населенные пункты в Винницкой области из-за плановых работ, вводимых на 28 мая, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 28 мая вводятся из-за проведения профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры. Энергетики объясняют, что подобные меры необходимы для технического обслуживания оборудования, проверки состояния сетей и обновления отдельных элементов системы электроснабжения.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, что с 09:00–16:00 будут выключать электричество в селе Грушка. Обесточат только отдельные улицы:

40-риччя Жовтня — 500, 520

Базарна — 2, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24

Вышнева — 1, 5, 6, 10

Затышна — 5, 11, 13

Кирова — 500

Ленина — 500

Лисова — 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 35, 39, 41

Мыру — 1, 21, 56, 57, 63, 64, 67, 69, 72, 74, 76, 91, 98, 104, 105

Польова — 1, 2, 2А, 3, 3/1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 46, 48

Сонячна — 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 47, 59, 61, 63, 65, 73, 79, 702, 704, 706

Шевченка — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 501

Щастя — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31

С 09:00–16:00 часов дополнительные графики отключения света охватят часть села Петривка. Ограничения будут продолжаться по следующим адресам:

Гоголя — 1, 1А, 1В, 2, 3, 3А, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 601

Дачна — 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44/1, 600

Квитнева — 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 26

Польова — 1, 3, 9, 16, 603, 604

Степова — 1, 2, 4, 6, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 602

С 09:00 до 16:00 будут отключать электроэнергию. Такие ограничения будут действовать в населённом пункте Садкы. Обесточат улицы:

Б. Хмельныцького — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14

Вышнева — 536

Ворошылова — 531

Гагарина — 608

З. Космодемянськои — 559, 620, 622

Коцюбынського — 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 75, 79

Ленина — 522, 523, 524, 600

Мыру — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 30, 32, 561

Нагирна — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 17, 567, 626, 629, 633

Партызанська — 12

Пионерська — 636, 639

Польова — 1, 3, 5, 7, 602, 603, 605

Радянська — 566

Садова — 501, 505, 509

Сонячна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: как именно были пересмотрены цены.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Винницкой области: ситуация усложнилась.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области: кому могут приостановить выплаты.