Подорожчання проїзду в Чернівцях затвердила міська рада затвердила на засіданні виконкому, повідомляє Politeka.
Про подорожчання проїзду в Чернівцях йдеться у трансляції засідання в YouTube. Відповідне рішення підтримали вісім присутніх членів.
Водночас, для учнів буде встановлено знижку. Вони сплачуватимуть 8 гривень за квиток. Тимчасовий тариф буде діяти до 15 квітня.
Подорожчання проїзду в Чернівцях пояснюють зростанням вартості пального. Приватний перевізник Степан Косташ, який обслуговує маршрут №20, розповів, що два тижні тому він заправляв автобуси по 56 гривень за літр.
А станом на початок березня – по 76 гривень. Через це підприємство зазнає збитків, відкладено ремонт транспорту та закупівлю запчастин.
Перевізниця Павліна Храпчинська, яка працює на маршрутах №9-А, 10 та 19, зазначила, що через підняття цін на пальне неможливо повноцінно забезпечувати курсування автобусів.
За її словами, без підвищення тарифу автобуси могли б їздити лише у пікові години, що створювало б незручності для пасажирів.
Вартість палива, яка закладена у тариф, наразі становить 44 гривні за літр, а тролейбусне управління купує пальне по 55 гривень.
Керівник ЧТУ Григорій Оробець зазначив, що один із постачальників відмовився постачати пальне за старою ціною, а інший збільшив його вартість на 30% і прогнозує подальше зростання ще приблизно на 20%.
Заступник міського голови Ігор Крохмаль пояснив, що перевізники могли подавати розрахунки для коригування тарифу, оскільки їхні витрати зросли більш ніж на 10%.
