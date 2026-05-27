Графики отключения света в Черкасской области на 28 мая не упраздняются, поскольку энергетики продолжают выполнять запланированные профилактические работы в сетях. В компании объясняют, что такие мероприятия реализуются поэтапно, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и выявить возможные технические неисправности.

«Черкасиобленерго» предупредили об отключении электроэнергии в нескольких населенных пунктах. 28.05.2026 с 08:00 до 17 часов вводятся через плановые работы в электросетях села Тарасивка. Ограничения охватят только следующие адреса:

Соборности: 3, 4, 6, 8, 13, 15, 18, 23, 25, 38, 38/а, 41, 43/а, 48/а, 60

Курортна: 1, 4, 8

Ювилейна: 3, 13-а, 19

Т. Шевченка: 2, 8, 28, 32, 36, 40, 45

Молодижна: 1

Незалежности: 13, 14, 16, 21, 23, 37, 44

Дружбы: 14

Шкильна: 1, 8, 13, 16

Небеснои Сотни: 2, 5, 11, 13

С 08:00 до 17 часов не будет света в городе Звеныгородка. Такие длительные обесточивания ждут находящихся на улицах жителей домов:

Гоголя: 10/а, 10/б, 10/в, 10/г, 12, 17/а, 19, 19/а, 21

В. Чорновола: 107/а, 109, 111, 113, 114, 114/а, 114/б, 114/Д, 115, 115/а, 116, 117, 117/а, 118, 119, 120

Бульварна: 31, 31/а, 35, 41, 43, 43/а, 45, 46, 51, 62, 68, 70, 72, 74, 74/а

28.05.2026 года с 09:00–17:00 часов в селе Багачивка будут продолжаться отключения электричества из-за плановых работ в электросетях. Они охватят следующие адреса:

Каденюка: 29, 33, 74, 78, 86, 92, 96, 106

Тымошивська: 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 30, 32, 33, 42, 43, 47, 53, 61

Свободы пров.: 4, 5, 14, 16, 24

Л. Украинкы: 33

Звеныгородська: 2, 8, 13, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 37, 43, 44

Бурлаковый пров.: 1, 11

Звеныгородськый пров.: 3, 5, 6, 10, 13

Т. Шевченка: 58, 71, 73, 81.

