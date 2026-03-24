Подорожание продуктов в Одессе существенно влияет на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Данные с официального сайта Министерства финансов говорят о подорожании базовых продуктов питания в Одессе.

Да, живой карп в феврале 2026 года стоил в среднем 209,87 грн за килограмм, а уже в марте его средняя цена поднялась до 222,05 грн.

При этом разброс цен в разных супермаркетах достаточно велик: в Megamarket за килограмм просят 245,10 грн, а в Auchan – 199 грн.

Молочные продукты в Одессе также показывают подорожание. К примеру, масло Крестьянское 72,5% весом 200 граммов в феврале продавали по средней цене 110,55 грн.

В настоящее время средний ценник составляет 116,90 грн. В разных супермаркетах он колеблется от 107 грн у Auchan до 122 грн у Metro.

Фрукты тоже не остались в стороне. Яблоки сорта Айдаред в феврале стоили 53,46 грн. за килограмм, а сейчас средняя цена поднялась до 55,80 грн.

Основные причины, по которым наблюдается повышение цен, комплексные. Боевые действия на востоке страны сокращают поголовье скота и птицы, что оказывает непосредственное влияние на цены на мясо и яйца.

Логистика стала менее выгодной из-за повышения стоимости транспортировки и дополнительных рисков, а перебои с электроснабжением заставляют производителей пользоваться генераторами.

Газ для теплиц растет также в цене, что влияет на стоимость овощей и фруктов. Экономические факторы включают в себя общую инфляцию и колебания курса доллара, что повышает цену импортных составляющих производства.

К тому же, растут затраты на корма, электроэнергию и заработную плату, что делает производство товаров менее выгодным.

