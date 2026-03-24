Подорожчання продуктів в Одесі вже помітне для місцевих жителів, які роблять покупки у супермаркетах та на ринках міста.

Подорожчання продуктів в Одесі відчутно впливає на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Дані з офіційного сайту Міністерства фінансів свідчать про подорожчання базових продуктів харчування в Одесі.

Так, живий короп у лютому 2026 року коштував у середньому 209,87 грн за кілограм, а вже у березні його середня ціна піднялася до 222,05 грн.

При цьому розкид цін у різних супермаркетах досить великий: у Megamarket за кілограм просять 245,10 грн, а в Auchan – 199 грн.

Молочні продукти в Одесі також демонструють подорожчання. Наприклад, масло Селянське 72,5% вагою 200 грамів у лютому продавали за середньою ціною 110,55 грн.

Зараз середній цінник становить 116,90 грн. У різних супермаркетах він коливається від 107 грн в Auchan до 122 грн у Metro.

Фрукти теж не залишилися осторонь. Яблука сорту Айдаред у лютому коштували 53,46 грн за кілограм, а зараз середня ціна піднялася до 55,80 грн.

Основні причини, через які спостерігається підвищення цін, комплексні. Бойові дії на сході країни скорочують поголів’я худоби та птиці, що безпосередньо впливає на ціни на м’ясо та яйця.

Логістика стала менш вигідною через підвищення вартості транспортування та додаткові ризики, а перебої з електропостачанням змушують виробників користуватися генераторами.

Газ для теплиць також росте в ціні, що впливає на вартість овочів та фруктів. Економічні чинники включають загальну інфляцію та коливання курсу долара, що підвищує ціну імпортних складових виробництва.

До того ж зростають витрати на корми, електроенергію та заробітну плату, що робить виробництво товарів менш вигідним.

