Удорожание проезда в Винницкой области заставляет местных жителей закладывать больший бюджет на поездки по региону.

Подорожание проезда в Винницкой области вступило в силу с 15 января 2026 и касается одного из важных маршрутов, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Винницкой области ощущают пассажиры, пользующиеся автобусным сообщением между Винницей и Казатином.

По информации перевозчиков, цена билета на данном маршруте повысилась до 120 гривен. Раньше тариф оставался неизменным в течение длительного времени.

Изменение стоимости было необходимо для того, чтобы привести оплату в соответствие с экономическими реалиями региона.

Представитель ассоциации перевозчиков Вячеслав Дарморос объяснил, что нынешняя стоимость билета остается одной из самых низких по сравнению с другими маршрутами нашего региона.

По его словам, общая цена билета в среднем должна составлять 2 грн 40 коп за километр, а расстояние из Винницы до Казатина – 85 километров. Поэтому даже после повышения тарифа цена за километр остается ниже, чем по другим направлениям.

Например, поездка из Винницы в Хмельник на 63 километра стоит 161 гривну, что значительно превышает обновленный тариф на маршрут Винница-Казатин.

Такие изменения обусловлены экономическими факторами, пояснили в перевозном сообществе. В то же время подчеркивается, что повышение происходит постепенно, чтобы не создавать резкую нагрузку на пассажиров.

Эксперты и представители ассоциации подчеркивают, что подорожание проезда в Винницкой области позволит поддержать стабильную работу автобусного сообщения.

В связи с этим пассажирам советуют заранее планировать поездки и учитывать повышенную стоимость билетов.

