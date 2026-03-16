Новый график движения транспорта в Одессе предусматривает запуск дополнительных социальных маршрутов и изменения для существующих автобусов.

Новый график движения транспорта в Одессе внедрен из-за временного прекращения работы части троллейбусов, сообщает Politeka.

Городские власти запустили новый маршрут №10к, курсирующий между Пересыпским мостом и улицей Ришельевской.

Одновременно новый график движения транспорта в Одессе предусматривает продолжение социального маршрута №15 и увеличение количества рейсов на маршрутах №10 и №17.

Такие меры необходимы для обеспечения удобного передвижения жителей города. В обновленном расписании также учтены автобусы, временно заменяющие троллейбусы на маршрутах №3, №8 и №9.

В рамках изменений, предусматривающих новый график движения транспорта в Одессе, бесплатные автобусы курсируют по расписанию, что позволяет пассажирам планировать поездки более эффективно.

Расстояние между рейсами на новом маршруте №10к составляет от одного до двух часов, а интервалы на других социальных маршрутах составляют от 10 до 30 минут в пиковые часы.

Городской совет отмечает, что расписание носит информационный характер и может изменяться из-за дорожной ситуации, технических неисправностей или других непредвиденных обстоятельств.

В настоящее время автобусы №3 соединяют станцию ​​Застава I и Парк Шевченко, маршрут №8 курсирует между Суперфосфатным заводом и Железнодорожным вокзалом, а маршрут №9 соединяет улицу Инглези с улицей Ришельевской.

Дополнительно в городской мэрии сообщили, что диспетчерские службы предоставляют актуальную информацию о работе социальных маршрутов по телефонам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77.

Обращения и жалобы принимают по будням с 08:00 до 20:00. Жители города могут получить точные данные о времени отправления и прибытия автобусов, а также о возможных изменениях в расписании из-за ремонтных работ или дорожных пробок.

Последние новости Украины:

