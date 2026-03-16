Новий графік руху транспорту в Одесі передбачає запуск додаткових соціальних маршрутів та певні зміни для існуючих автобусів.

Новий графік руху транспорту в Одесі впроваджено через тимчасове припинення роботи частини тролейбусів, повідомляє Politeka.

Міська влада запустила новий маршрут №10к, який курсує між Пересипським мостом та вулицею Рішельєвською.

Одночасно, новий графік руху транспорту в Одесі передбачає продовження соціального маршруту №15 та збільшення кількості рейсів на маршрутах №10 та №17.

Такі заходи потрібні, щоб забезпечити зручне пересування жителів міста. В оновленому розкладі також враховано автобуси, що тимчасово замінюють тролейбуси на маршрутах №3, №8 та №9.

У рамках змін, які передбачає новий графік руху транспорту в Одесі, безкоштовні автобуси курсують за розкладом, що дозволяє пасажирам планувати поїздки більш ефективно.

Відстань між рейсами на новому маршруті №10к складає від однієї до двох годин, а інтервали на інших соціальних маршрутах становлять від 10 до 30 хвилин у пікові години.

Міська рада зазначає, що розклад носить інформаційний характер і може змінюватися через дорожню ситуацію, технічні несправності або інші непередбачувані обставини.

Наразі автобуси №3 з’єднують станцію Застава I і Парк Шевченка, маршрут №8 курсує між Суперфосфатним заводом та Залізничним вокзалом, а маршрут №9 сполучає вулицю Інглезі з вулицею Рішельєвською.

Додатково у міській мерії повідомили, що диспетчерські служби надають актуальну інформацію про роботу соціальних маршрутів за телефонами (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77.

Звернення та скарги приймають у будні з 08:00 до 20:00. Жителі міста можуть отримати точні дані про час відправлення та прибуття автобусів, а також про можливі зміни в розкладі через ремонтні роботи або дорожні затори.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.