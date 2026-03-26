Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области делает своевременную оплату и контроль потребления ресурсов ключевыми для стабильного функционирования домохозяйств.

С начала 2026 г. произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и канализации местных общин. Основные причины корректировки — рост минимальной зарплаты, прожиточного минимума и стоимости электроэнергии, что отразилось на расходах предприятий.

Теперь кубометр воды стоит 38,87 грн, что на 7,2% больше предыдущей ставки. Стоимость отвода стоков повысилась до 47,62 грн. за кубометр, на 17,4% превышая предыдущие тарифы.

В Водоканале объясняют, что старые цены покрывали лишь около 91% реальных затрат. Дополнительные средства будут направлены на оплату труда, энергоресурсы и социальные начисления. План на 2026 год предусматривает подачу более 478 тысяч кубометров воды и прием около 255 тысяч кубометров стоков.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области отвечает реальным экономическим показателям отрасли. Жителям советуют передавать показатели счетчиков, экономно пользоваться водой и планировать ежемесячные расходы заранее.

Власти призывают внимательно следить за официальными сообщениями и оплачивать счета в срок. Для социально уязвимых категорий действуют льготы и государственная помощь, что частично компенсирует дополнительную нагрузку.

Рациональное использование воды помогает поддерживать стабильность сетей и снизить риск аварий. Последующие изменения тарифов будут приниматься с учетом экономической ситуации и фактических показателей работы предприятий, поэтому жителям советуют регулярно проверять обновление и корректировать бюджет.

