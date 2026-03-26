Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області робить своєчасну оплату та контроль споживання ресурсів ключовими для стабільного функціонування домогосподарств.

З початку 2026 року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та каналізації у місцевих громадах. Основні причини коригування — зростання мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та вартості електроенергії, що відобразилося на витратах підприємств.

Тепер кубометр води коштує 38,87 грн, що на 7,2% більше за попередню ставку. Вартість відведення стоків підвищилася до 47,62 грн за кубометр, на 17,4% перевищуючи попередні тарифи.

У «Водоканалі» пояснюють, що старі ціни покривали лише близько 91% реальних витрат. Додаткові кошти підуть на оплату праці, енергоресурси та соціальні нарахування. План на 2026 рік передбачає подачу понад 478 тисяч кубометрів води та прийом близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відповідає реальним економічним показникам галузі. Мешканцям радять передавати показники лічильників, економно користуватися водою та планувати щомісячні витрати заздалегідь.

Влада закликає уважно стежити за офіційними повідомленнями та оплачувати рахунки вчасно. Для соціально вразливих категорій діють пільги та державна допомога, що частково компенсує додаткове навантаження.

Раціональне використання води допомагає підтримувати стабільність мереж і зменшити ризик аварій. Подальші зміни тарифів ухвалюватимуться з урахуванням економічної ситуації та фактичних показників роботи підприємств, тому мешканцям радять регулярно перевіряти оновлення та коригувати бюджет.

