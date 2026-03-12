Графіки відключення світла у Запоріжжі на 13 березня триватимуть через планові та профілактичні роботи, що триватимуть у місті, пише Politeka.net.
Відповідну інформацію оприлюднили у компанії «Запоріжжяобленерго».
Повідомляється, що графіки відключення електроенергії у Запоріжжі на 13 березня запроваджені у зв’язку з проведенням планових технічних та профілактичних робіт на електромережах.
З 9 до 17 години через плановий ремонт електрообладнання будуть вимкнення електрики за наступними адресами:
- Академіка Климова — 1, 3, 3А
- Кругова — 107, 109, 109/Климова 1
- Павлокічкаська — 4
- Перспективна — 3, 5, 7
- Фелікса Мовчановського — 54
- Фінальна — 2, 4, 6, 8
- Фундаментальна — 3
- пр. Моторобудівників — 3Б
- шосе Північне — 22Д
З 9 до 17 години через терміновий ремонт в Запоріжжі знеструмлять будинки, що розташовані за адресами:
- Архітектурна — 70, 72
- Брюлова — 5 (п.1–5)
- Віктора Духовченка — 42–64, 67–89
- Деповська — 81, 82, 83, 83/1, 85/1, 87, 89, 90–122, 121, 123
- Євгена Адамцевича — 196–224, 243–275
- Ігора Сікорського — 218–232
- Ізюмська — 1, 2–18, 3–17
- Кругова — 146, 148, 150, 152, 154, 154А, 177
- Курортна — 48, 50–96, 98, 57–61, 63, 65–103
- Мальовнича — 47–91, 52–106
- Михайла Залевського — 2
- Сергія Синенка — 65А, 65Б, 65В, 65Г, 75 (п.1–3), 77А (п.1–4)
З 9 до 16 години також триватимуть додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі. Вони охоплять наступні вулиці:
- Академіка Валентина Глушка — 29Б
- Вузівська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28
- Дунайська — 3, 3А
- Електролізна — 15–31, 31А, 26–30
- Івана Огієнка — 10–20, 11–19, 21А
- Лозова — 9
- Пилипа Орлика — 24
- Планетна — 5, 12
- пров. Архангела Михаїла — 19, 21, 23, 26, 28
- пров. Архангела Михаїла / вул. Пилипа Орлика — 1.
