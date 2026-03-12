Графіки відключення електроенергії у Запоріжжі на 13 березня запроваджені у зв’язку з проведенням планових технічних та профілактичних робіт.

Відповідну інформацію оприлюднили у компанії «Запоріжжяобленерго».

Повідомляється, що графіки відключення електроенергії у Запоріжжі на 13 березня запроваджені у зв’язку з проведенням планових технічних та профілактичних робіт на електромережах.

З 9 до 17 години через плановий ремонт електрообладнання будуть вимкнення електрики за наступними адресами:

Академіка Климова — 1, 3, 3А

Кругова — 107, 109, 109/Климова 1

Павлокічкаська — 4

Перспективна — 3, 5, 7

Фелікса Мовчановського — 54

Фінальна — 2, 4, 6, 8

Фундаментальна — 3

пр. Моторобудівників — 3Б

шосе Північне — 22Д

З 9 до 17 години через терміновий ремонт в Запоріжжі знеструмлять будинки, що розташовані за адресами:

Архітектурна — 70, 72

Брюлова — 5 (п.1–5)

Віктора Духовченка — 42–64, 67–89

Деповська — 81, 82, 83, 83/1, 85/1, 87, 89, 90–122, 121, 123

Євгена Адамцевича — 196–224, 243–275

Ігора Сікорського — 218–232

Ізюмська — 1, 2–18, 3–17

Кругова — 146, 148, 150, 152, 154, 154А, 177

Курортна — 48, 50–96, 98, 57–61, 63, 65–103

Мальовнича — 47–91, 52–106

Михайла Залевського — 2

Сергія Синенка — 65А, 65Б, 65В, 65Г, 75 (п.1–3), 77А (п.1–4)

З 9 до 16 години також триватимуть додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі. Вони охоплять наступні вулиці:

Академіка Валентина Глушка — 29Б

Вузівська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Дунайська — 3, 3А

Електролізна — 15–31, 31А, 26–30

Івана Огієнка — 10–20, 11–19, 21А

Лозова — 9

Пилипа Орлика — 24

Планетна — 5, 12

пров. Архангела Михаїла — 19, 21, 23, 26, 28

пров. Архангела Михаїла / вул. Пилипа Орлика — 1.

