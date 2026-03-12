Графіки відключення світла у Рівненській області на 13 березня пов’язані з обслуговуванням та модернізацією електромереж.

У Рівненській області 13 березня заплановані тимчасові відключення світла через проведення профілактичних та технічних робіт на мережах, повідомляє Politeka.net.

Як зазначають у пресслужбі «Рівнеобленерго», оприлюднено детальний перелік адрес, де цього дня електропостачання буде тимчасово припинено.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 13 березня пов’язані з обслуговуванням та модернізацією електромереж, а також іншими профілактичними заходами, спрямованими на підвищення надійності та стабільності енергопостачання в регіоні. Це дозволяє мешканцям завчасно врахувати можливі перебої та спланувати щоденні справи без зайвих незручностей.

З 9 до 17 години електрику вимикатимуть в селі Заріцьк, проте обмеження будуть тривати лише на таких вулицях:

Вишнева — 2, 4, 6, 7, 10, 12

Лісова — 2, 3, 4, 8, 11, 16, 17, 34, 95, 102, 103

Молодіжна — 8, 20А, 21, 27, 74, 78, 80, 82, 90, 91, 93, 95, 97, 105, 107, 111, 111A, 113, 115, 135

З 9 до 17 години будуть тривати обмеження в селі Бронники. Вони охоплять наступні адреси:

Б.Хмельницького — 7, 9, 9А, 11, 13, 15

Тиха — 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15

Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 39

З 9 до 17 години будуть вимикати світло в селі Біла Криниця. Знеструмлення будуть тривати в будинках, що знаходяться на вулицях:

Калинова — 1, 3, 5, 9

Квітнева — 20, 22, 26, 28, 29, 29 б, 29А, 36

Лугова-1 — 1, 7

Поліська — 1, 1А

Садова — 7, 39

Свободи — 32

Село Стеблівка також чекають тривалі вимкнення. З 9 до 17 години електрики не буде в будинках, що знаходяться на вулицях:

Затишна — 2, 5, 9, 12, 14

Корчунки — 1, 3, 5, 11, 13

Миру — 2, 8, 10, 14

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: яке рішення ухвалено щодо нових цін.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: як змінилися суми в платіжках.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду в Рівному: які саме зміни вводяться.