У Рівненській області 13 березня заплановані тимчасові відключення світла через проведення профілактичних та технічних робіт на мережах, повідомляє Politeka.net.
Як зазначають у пресслужбі «Рівнеобленерго», оприлюднено детальний перелік адрес, де цього дня електропостачання буде тимчасово припинено.
Графіки відключення світла у Рівненській області на 13 березня пов’язані з обслуговуванням та модернізацією електромереж, а також іншими профілактичними заходами, спрямованими на підвищення надійності та стабільності енергопостачання в регіоні. Це дозволяє мешканцям завчасно врахувати можливі перебої та спланувати щоденні справи без зайвих незручностей.
З 9 до 17 години електрику вимикатимуть в селі Заріцьк, проте обмеження будуть тривати лише на таких вулицях:
- Вишнева — 2, 4, 6, 7, 10, 12
- Лісова — 2, 3, 4, 8, 11, 16, 17, 34, 95, 102, 103
- Молодіжна — 8, 20А, 21, 27, 74, 78, 80, 82, 90, 91, 93, 95, 97, 105, 107, 111, 111A, 113, 115, 135
З 9 до 17 години будуть тривати обмеження в селі Бронники. Вони охоплять наступні адреси:
- Б.Хмельницького — 7, 9, 9А, 11, 13, 15
- Тиха — 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15
- Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 39
З 9 до 17 години будуть вимикати світло в селі Біла Криниця. Знеструмлення будуть тривати в будинках, що знаходяться на вулицях:
- Калинова — 1, 3, 5, 9
- Квітнева — 20, 22, 26, 28, 29, 29 б, 29А, 36
- Лугова-1 — 1, 7
- Поліська — 1, 1А
- Садова — 7, 39
- Свободи — 32
Село Стеблівка також чекають тривалі вимкнення. З 9 до 17 години електрики не буде в будинках, що знаходяться на вулицях:
- Затишна — 2, 5, 9, 12, 14
- Корчунки — 1, 3, 5, 11, 13
- Миру — 2, 8, 10, 14
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: яке рішення ухвалено щодо нових цін.
Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: як змінилися суми в платіжках.
Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду в Рівному: які саме зміни вводяться.