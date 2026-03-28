Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области остается важной поддержкой для тех, кто ищет новое место жительства.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предлагают местные жители и общественные инициативы, которые помогают людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Объявление о временном размещении публикуют через онлайн-платформу «Допомагай». Сервис объединяет владельцев квартир и частных усадеб с ищущими безопасное место жительства.

Пользователи могут просмотреть описание помещений, условия пребывания и связаться с авторами предложений. Это позволяет быстрее найти подходящий вариант.

Один из примеров — комната в частном доме в селе Заводское Лохвицкого района. Хозяева готовы принять матерей с детьми или жителей столицы, чьи дома остались без отопления. В доме есть базовые удобства, срок пребывания не ограничивается.

Еще одно предложение находится в Козловщине Котелевского района. Там доступна часть дома с водоснабжением, канализацией, газовым обогревом, душем, санузлом и Интернетом.

Во дворе обустроена летняя кухня, содержат домашних животных – кошек, собаку и кур. В случае перебоев электричества установлен инвертор. Дом подходит для совместного проживания, предпочтение отдают женщине.

Населённый пункт расположен примерно в 17 километрах от Полтавы. В город регулярно курсирует маршрутка, рядом работают магазины, учебное заведение и детсад.

Еще один вариант размещения был обнародован в самом областном центре. Его предложила вдова Монды Лаура, проживающая в Украине и готовая временно принять людей.

По словам волонтеров, бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области остается важной поддержкой для тех, кто ищет новое место жительства. Онлайн-сервисы помогают быстро найти предложения и договориться о переезде без дополнительных затрат.

Напомним, Politeka писала, Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области: как получить дополнительные выплаты.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие подробности раскрыты.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Полтавской области: как изменилась стоимость.