Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається важливою підтримкою для тих, хто шукає нове місце проживання.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують місцеві мешканці та громадські ініціативи, які допомагають людям, що були змушені залишити свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Оголошення про тимчасове розміщення публікують через онлайн-платформу «Допомагай». Сервіс об’єднує власників квартир і приватних садиб з тими, хто шукає безпечне місце проживання.

Користувачі можуть переглянути опис приміщень, умови перебування та одразу зв’язатися з авторами пропозицій. Це дає змогу швидше знайти відповідний варіант.

Один із прикладів — кімната у приватній садибі в селі Заводське Лохвицького району. Господарі готові прийняти матерів із дітьми або мешканців столиці, чиї помешкання залишилися без опалення. У будинку є базові зручності, термін перебування не обмежують.

Ще одна пропозиція розташована у Козлівщині Котелевського району. Там доступна частина будинку з водопостачанням, каналізацією, газовим обігрівом, душем, санвузлом та інтернетом.

У дворі облаштована літня кухня, утримують домашніх тварин — кішок, собаку й курей. На випадок перебоїв електрики встановлено інвертор. Оселя підходить для спільного проживання, перевагу віддають жінці.

Населений пункт розташований приблизно за 17 кілометрів від Полтави. До міста регулярно курсує маршрутка, поруч працюють крамниці, навчальний заклад і дитсадок.

Ще один варіант розміщення оприлюднили у самому обласному центрі. Його запропонувала вдова Монди Лаура, яка мешкає в Україні та готова тимчасово прийняти людей.

За словами волонтерів, безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається важливою підтримкою для тих, хто шукає нове місце проживання. Онлайн-сервіси допомагають швидко знайти пропозиції та домовитися про переїзд без додаткових витрат.

Останні новини України:

