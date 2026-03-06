Жителям региона советуют заранее ознакомиться с обнародованными графиками отключения света в Полтавской области на 7 марта.

В Полтавской области 7 марта запланированы временные отключения электроэнергии, связанные с проведением плановых работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

Информация обнародована местными общинами и энергетической компанией «Полтаваобленерго».

Жителям региона советуют заранее ознакомиться с обнародованными графиками отключения света в Полтавской области на 7 марта и учесть возможные перерывы в электроснабжении при планировании повседневных дел. Это поможет избежать неудобств и заранее подготовиться к временному отсутствию электроэнергии.

С 8 до 20 часов электричество исчезнет в субботу в селе Демыдивка. Ограничения будут действовать в домах по адресам:

Весела — № 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Украинськои Перемогы — № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25, 29

Сонячна — № 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Центральна — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героив ЗСУ — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вышнева — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

С 8 до 20 часов электричество будет выключаться из-за выполнения работ при реализации договоров о присоединении к электрическим сетям системы распределения. Обесточение касается села Стари Радочыны. Свет будут выключаться на следующих улицах:

Вильный пров. — № 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н

Молодижна — № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Набережна — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — № 2, 3, 5, 6, 10

Степова — № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червонои Калыны — № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27

С 8 до 20 часов обесточат села Варакуты. Выключать свет на улицах:

Автозаводська — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29а, 30

Нова — № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

