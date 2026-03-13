Остаточне рішення про завершення опалювального сезону в Черкаській області залежить не лише від календарних термінів у 2026 році.

Завершення опалювального сезону в Черкаській області на 2026 рік ще остаточно не вирішене, хоча воно відбуватиметься за встановленими правилами, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба повідомив, що держава має достатні ресурси для стабільної роботи систем теплопостачання, тому опалювальний сезон триватиме стільки, скільки цього вимагатимуть погодні умови. За його словами, запаси палива дозволяють підтримувати роботу тепломереж навіть до середини квітня, якщо температура повітря залишатиметься низькою.

Посадовець наголосив, що завершення опалювального сезону не прив’язуватимуть до конкретних календарних дат. Головним фактором для ухвалення такого рішення залишатиметься температурний режим. Якщо погодні умови вимагатимуть, подача тепла до житлових будинків може тривати довше, ніж зазвичай.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №812, опалювальний сезон у 2025–2026 роках офіційно визначений у період з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Водночас на практиці фактична дата завершення подачі тепла може відрізнятися.

Річ у тому, що остаточне рішення про завершення опалювального сезону в Черкаській області залежить не лише від календарних термінів, а насамперед від погодних умов і рішень місцевих органів влади. Саме вони оцінюють температурну ситуацію в регіоні та визначають, коли доцільно завершувати опалювальний період.

Основним орієнтиром для такого рішення є середньодобова температура повітря. При цьому враховуються показники як у денний, так і в нічний час.

Відповідно до постанови Кабміну №830, опалювальний сезон розпочинається не пізніше того моменту, коли протягом трьох діб поспіль середня добова температура становить +8 °C або нижче. Завершення ж опалювального періоду можливе лише тоді, коли протягом трьох днів поспіль цей показник перевищує +8 °C.

Щоб краще зрозуміти принцип розрахунку, можна розглянути простий приклад. Якщо вдень температура повітря становить близько +10 °C, а вночі опускається до 0 °C, середньодобове значення буде приблизно +5 °C. У такій ситуації підстав для відключення опалення ще немає.

Натомість, якщо вдень температура піднімається до +12 °C, а вночі тримається на рівні близько +6 °C, середньодобовий показник становитиме приблизно +9 °C. Якщо така температура зберігатиметься щонайменше три дні поспіль, місцева влада може ухвалити рішення про припинення подачі тепла до житлових будинків.

