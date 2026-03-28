Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области в 2026 году будет предоставляться по обновленным критериям, сообщает Politeka.net.

Пенсионный фонд Украины уточняет, что размер ежемесячных выплат остался без изменений: взрослые получают 2 000 гривен, а дети и люди с инвалидностью по 3 000 гривен. Денежные средства начисляются одному уполномоченному члену семьи, который получает помощь для всех домочадцев.

Основное обновление касается дохода. Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2595 гривен, а максимальный среднемесячный доход на одного члена семьи - 10380 гривен. Именно этот показатель используется для определения права на денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области.

Расчет производят путем деления суммарного дохода всех членов семьи на количество лиц. Если показатель превышает допустимый предел, выплаты могут отказать или приостановить начисление.

Ранее отказанные семьи теперь могут подать заявление с учетом новых критериев. Выплаты рассчитаны на шесть месяцев и охватят как новых заявителей, так и тех, кто отвечает обновленным условиям.

Программа помогает переселенцам поддерживать стабильный уровень доходов и частично возмещать расходы на проживание в сложных обстоятельствах.

Для консультаций и уточнения деталей оформления переселенцы могут обращаться по официальным сервисам. Эксперты советуют проверять актуальность данных и доходы, чтобы финансовая поддержка поступала без перерывов.

Дополнительно рекомендуется хранить копии всех документов и своевременно сообщать об изменениях семейного состава или доходов во избежание задержек в начислении средств.

