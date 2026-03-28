Грошова допомога для ВПО у Полтавській області у 2026 році надаватиметься за оновленими критеріями, повідомляє Politeka.net.

Пенсійний фонд України уточнює, що розмір щомісячних виплат залишився без змін: дорослі отримують 2 000 гривень, а діти та люди з інвалідністю — по 3 000 гривень. Кошти нараховуються одному уповноваженому члену сім’ї, який отримує допомогу для всіх домочадців.

Основне оновлення стосується доходу. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб складає 2 595 гривень, а максимальний середньомісячний дохід на одного члена сім’ї — 10 380 гривень. Саме цей показник застосовують для визначення права на грошову допомогу для ВПО у Полтавській області.

Розрахунок проводять шляхом ділення сумарного доходу всіх членів родини на кількість осіб. Якщо показник перевищує допустимий ліміт, виплати можуть відмовити або призупинити нарахування.

Раніше відмовлені сім’ї тепер можуть повторно подати заяву з урахуванням нових критеріїв. Виплати розраховані на шість місяців і охоплять як нових заявників, так і тих, хто відповідає оновленим умовам.

Програма допомагає переселенцям підтримувати стабільний рівень доходів та частково покривати витрати на проживання у складних обставинах.

Для консультацій та уточнення деталей оформлення переселенці можуть звертатися через офіційні сервіси. Експерти радять перевіряти актуальність даних і доходи, щоб фінансова підтримка надходила без перерв.

Додатково рекомендується зберігати копії всіх документів і своєчасно повідомляти про зміни сімейного складу або доходів, аби уникнути затримок у нарахуванні коштів.

