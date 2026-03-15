Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі через проведення планових та профілактичних робіт на електромережах буде тимчасово відключатися електропостачання. Для зручності мешканців енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла, які діятимуть протягом тижня з 16 по 22 березня.

16.03.2026 року вимикатимуть електрику з 9 до 17 години. Обмеження стосуються наступних вулиць:

бул. Шевченка: 28, 28А, 30, 34-40

Авраменка: 10, 12, 12б, 12в, 14, 16 (п.1-4), 16 (п.5-8), 18 (п.4-7), 18 (п.8,9), 19, 19а, 21

Банківська (Сметаніна): 17

Вишнева: 44, 46-50, 65-77, 23, 25-47, 49, 24-30, 32, 32-34, 34, 36-40, 51-63

Водограйна (Гаврилова): 1 (9 пов), 3 блокА, 3 блокБ, 5 (п.1,2) (9 пов), 5 (п.3-6)

Вороніна: 1б

Вузівська: 19-21, 18-22, 26, 21, 1, 2, 3, 4, 6, 6А, 1А, 5-11, 8, 8А, 8Б, 12

Героїв Крут (12 Квітня): 14-20, 33-41

Героїв Національної гвардії України (40 річчя Перемоги): 37 (9 пов), 39 (9-этаж), 41,43 (9 пов), 47,49 (9 пов)

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 111-113А, 114, 122, 92-126, 117-123, 91-109

Громадянська: 1-17, 2-20

Груднева: 2-24, 1-29

17.03.2026 року електрики не буде в частині міста з 9:30 до 17 години. Зокрема знеструмлять будинки, що розташовані на вулицях:

Величара (Сергія Тюленіна): 39-61

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 37-49, 34-48

Сарматська (Кронштадська): 1- 7, 11-15, 2-10

пров. Корабельний: 1-3, 2-6

18.03.2026 року з 9 до 17 години триватимуть вимкнення. Вони охоплять будинки, що розташовані за наступними адресами:

Банківська (Сметаніна): 17

Володимира Українця (Новокузнецька): 10 (9 пов) п.1,2, 10 (9 пов) п.3,4, 10 (9 пов) п.5-7, 12, 12 п.1,2, 12 п.3,4, 12а, 6

Гончара: 54-62

Громадянська: 1-17, 2-20, 19-23, 20а, 22, 22а

Долинна: 2-6, 10-22, 26-30, 21, 25-35, 41, 9, 11, 11а

Євпаторійська: 1, 2

Зеленоярівська: 1-21, 23, 2-24, 26

Зразкова: 123-139, 138-152

Івана Мазепи: 1, 2

Ігора Сікорського: 315, 466а, 468, 468 (п.1,2), 468 (п.3,4), 470 (п.1,2), 470 (п.3,4), 470 (п.5,6)

Козацьких Гетьманів: 2

Лисичанська (Гончарова): 11, 19-47, 2, 20, 22-60

Мішо Хаджійського (Степана Разіна): 1-7, 2-16

Павла Глазового (Глазунова): 2, 4, 6

Павлокічкаська: 16А.

Останні новини України:

