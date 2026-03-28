Работа для пенсионеров в Харькове остается востребованной темой, потому что на рынке труда регулярно появляются предложения для людей с опытом.

Работа для пенсионеров в Харькове представлена ​​разными вакансиями в сфере обслуживания и на производстве, сообщает Politeka.

Так, на платформе work.ua обнародовали несколько актуальных предложений от работодателей, готовых рассматривать кандидатов всех возрастов.

Одной из таких позиций является работа для пенсионеров в Харькове оператором call-центра компании Adelina Call Center & BPO. Это один из крупнейших контактных центров Украины, имеющий более 20 лет опыта в сфере клиентского сервиса.

Компания предлагает заработную плату на уровне 20000 – 22000 грн. Работнику необходимо консультировать абонентов мобильной связи по тарифам, услугам и настройкам, отвечать на вопросы клиентов и вносить информацию в базу данных.

В компании отмечают, что работники получают ставку 15 000 грн. и бонусы от 3 000 грн., оплачиваемое обучение, индивидуальный график от 6 часов в день и официальное трудоустройство.

Еще одна вакансия касается производства. Компания "Сахарок, ООО" ищет слесаря-ремонтника с заработной платой 26 000 – 27 000 грн. От кандидата ждут опыт взаимодействия с кондитерским оборудованием.

Среди основных обязанностей отмечен ремонт и обслуживание оборудования для производства кондитерских изделий. Отдельно работодатель отмечает опыт взаимодействия с автоматическими вафельными печами.

Также работа для пенсионеров в Харькове доступна в промышленном секторе. К примеру, "Полимерконтейнер, Харьковский завод, ООО" ищет механика или слесаря ​​на производство с заработной платой от 20 000 до 25 000 грн.

Работник обязан заниматься обслуживанием производственного оборудования. Среди требований к кандидатам указывается порядочность, аккуратность и ответственность.

Последние новости Украины:

