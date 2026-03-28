Робота для пенсіонерів у Харкові залишається затребуваною темою, адже на ринку праці регулярно з’являються пропозиції для людей з досвідом.

Робота для пенсіонерів у Харкові представлена різними вакансіями у сфері обслуговування та на виробництві, повідомляє Politeka.

Так, на платформі work.ua оприлюднили кілька актуальних пропозицій від роботодавців, які готові розглядати кандидатів різного віку.

Однією з таких позицій є робота для пенсіонерів у Харкові оператором call-центру у компанії Adelina Call Center & BPO. Це один з найбільших контактних центрів України, який має понад 20 років досвіду у сфері клієнтського сервісу.

Компанія пропонує заробітну плату на рівні 20 000 – 22 000 грн. Працівнику потрібно консультувати абонентів мобільного зв’язку щодо тарифів, послуг та налаштувань, відповідати на запитання клієнтів та вносити інформацію до бази даних.

У компанії зазначають, що працівники отримують ставку 15 000 грн і бонуси від 3 000 грн, оплачуване навчання, індивідуальний графік від 6 годин на день та офіційне працевлаштування.

Ще одна вакансія стосується виробництва. Компанія "Сахарок, ООО" шукає слюсаря-ремонтника із заробітною платою 26 000 – 27 000 грн. Від кандидата очікують досвід взаємодії з кондитерським обладнанням.

Серед основних обов’язків зазначено ремонт та обслуговування обладнання для виробництва кондитерських виробів. Окремо роботодавець наголошує на досвіді взаємодії з автоматичними вафельними печами.

Також робота для пенсіонерів у Харкові доступна у промисловому секторі. Наприклад, "Полімерконтейнер, Харківський завод, ООО" шукає механіка або слюсаря на виробництво із заробітною платою від 20 000 до 25 000 грн.

Працівник має займатися обслуговуванням виробничого обладнання. Серед вимог до кандидатів зазначають порядність, акуратність та відповідальність.

