Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области и дальше будет направляться прежде всего людям из социально уязвимых групп и гражданам с подтвержденным официальным доходом.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет поступать переселенцам без подачи дополнительных заявлений, однако часть получателей может потерять поддержку по истечении определенного срока, сообщает Politeka.

О порядке начисления информируют службы социальной защиты. По их данным, базовая схема финансирования остается в силе, но действуют четкие условия по продолжению поддержки.

Ежемесячная сумма составляет 2000 грн. для взрослого и 3000 грн. для ребенка или человека с инвалидностью. Денежные средства назначают на шесть месяцев. После этого начисление прекращается для тех, кто не отвечает критериям дальнейшей поддержки.

Автоматическое продление предусмотрено для социально уязвимых категорий. Среди них — пенсионеры с доходом до 9444 гривен, люди с инвалидностью I–II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольные малыши, сироты, несовершеннолетние без родительской опеки, приемные семьи, а также детские дома семейного типа.

Важным критерием остается средний доход семьи. На одного члена он не должен превышать 10380 гривен. Если показатель выше, финансирование может быть приостановлено.

Отдельная поддержка предусмотрена для людей с официальной занятостью или зарегистрированным предпринимательством. В таком случае возможно начисление 2000 гривен ежемесячно при условии непрерывной деятельности не менее шести месяцев.

Проверка информации производится автоматически через государственные реестры Пенсионного фонда. Дополнительные обращения или заявления подавать не нужно.

Специалисты отмечают, что денежная помощь для ВПЛ в Одесской области и дальше будет направляться прежде всего людям из социально уязвимых групп и гражданам с подтвержденным официальным доходом.

Переселенцам рекомендуют периодически проверять свои данные и сообщать об изменениях в семейном или финансовом состоянии, чтобы избежать трудностей с начислением средств.

Источник: Напенсії.

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