Грошова допомога для ВПО в Одеській області й надалі спрямовуватиметься передусім людям із соціально вразливих груп та громадянам із підтвердженим офіційним доходом.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області надходитиме переселенцям без подання додаткових заяв, однак частина отримувачів може втратити підтримку після завершення визначеного терміну, повідомляє Politeka.

Про порядок нарахування інформують служби соціального захисту. За їхніми даними, базова схема фінансування залишається чинною, але діють чіткі умови щодо продовження підтримки.

Щомісячна сума становить 2000 гривень для дорослого та 3000 гривень для дитини або людини з інвалідністю. Кошти призначають на шість місяців. Після цього нарахування припиняють для тих, хто не відповідає критеріям подальшої підтримки.

Автоматичне продовження передбачене для соціально вразливих категорій. Серед них — пенсіонери з доходом до 9444 гривень, люди з інвалідністю I–II групи, діти з інвалідністю до 18 років, тяжкохворі малюки, сироти, неповнолітні без батьківського піклування, прийомні родини, а також дитячі будинки сімейного типу.

Важливим критерієм залишається середній дохід родини. На одного члена він не повинен перевищувати 10 380 гривень. Якщо показник вищий, фінансування можуть призупинити.

Окрему підтримку передбачено для людей із офіційною зайнятістю або зареєстрованим підприємництвом. У такому випадку також можливе нарахування 2000 гривень щомісяця за умови безперервної діяльності не менше шести місяців.

Перевірка інформації відбувається автоматично через державні реєстри Пенсійного фонду. Додаткові звернення чи заяви подавати не потрібно.

Фахівці наголошують, що грошова допомога для ВПО в Одеській області й надалі спрямовуватиметься передусім людям із соціально вразливих груп та громадянам із підтвердженим офіційним доходом.

Переселенцям рекомендують періодично перевіряти власні дані та повідомляти про зміни у сімейному або фінансовому стані, щоб уникнути труднощів із нарахуванням коштів.

Джерело: Напенсії.

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