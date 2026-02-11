Новый график движения поездов в Сумской области был введен из-за регулярной угрозы обстрелов объектов железнодорожной инфраструктуры региона, сообщает Politeka.

По данным прессслужбы перевозчика, новый график движения поездов в Сумской области затронул транзитные составы № 45/46 Ужгород-Харьков и № 113/114 Ужгород-Харьков.

Они будут курсировать южнее через Лубны, Миргород, Полтаву и Люботин. Несмотря на изменения, пассажирам оставили возможность добраться до нужных городов благодаря пересадкам.

Также в "Укрзализныце" сообщили, что новый график движения поездов в Сумской области предусматривает запуск дополнительного быстрого состава №213/214 Харьков-Сумы.

Он начал курсировать ежедневно с 07.02.2026 с остановками в Люботине, Богодухове, Кириковке и Тростянце. Из Харькова он отправляется в 09:00 и прибывает в Сумы в 12:17.

В обратном направлении отправление из Сум происходит в 12:57 с прибытием в Харьков в 16:01. Этот рейс стал ключевым для удобных пересадок в обоих направлениях и помогает жителям регионов планировать дальнейшие путешествия.

В Харькове с №213/214 Сумы-Харьков доступны пересадки на склады дальнего сообщения №45 Харьков-Ужгород, №93 Харьков-Холм, №1 Харьков-Ворохта, №123 Харьков-Черновцы, №7 Харьков-Одесса, №63 Харьков-Перемышль и №113.

В Сумах с № 213/214 Харьков-Сумы есть возможность осуществить пересадку на № 775/776 Сумы-Киев с отправлением в 14:00 и прибытием в 19:31, после чего в столице доступны пересадки более чем на 30 экспрессов дальнего сообщения в разные регионы страны.

