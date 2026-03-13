Новий графік руху поїздів у Сумській області набув чинності з 11 березня 2026 року та передбачає коригування розкладу для низки приміських рейсів через станції Ворожба і Конотоп, повідомляє Politeka.

Про зміни у курсуванні пасажирських складів проінформували у Ворожбянській міській раді.

За новим графіком руху в Сумській області тепер курсують поїзди, що сполучають Охтирку, Суми та Кириківку зі станцією Ворожба, а також рейси у напрямку Тростянця, Боромлі та Бахмача.

За оновленим розкладом з боку Сум передбачено кілька рейсів. №6009 Охтирка-Ворожба відправляється з початкової станції о 04:47, проходить Суми о 08:10 та прибуває у Ворожбу о 09:41.

Інший рейс №6013 Суми-Ворожба вирушає зі станції Суми о 15:36 і прибуває у Ворожбу о 17:03. Також передбачено курсування №6011 Кириківка-Ворожба, який відправляється о 15:02, проходить Суми о 17:25 і прибуває у Ворожбу о 19:58.

Ще один вечірній рейс №6019 Суми-Ворожба відправляється зі станції Суми о 21:38 і прибуває до Ворожби о 23:04.

Новий графік руху поїздів у Сумській області також передбачає зміну часу курсування у зворотному напрямку.

Зі станції Ворожба до інших населених пунктів регіону вирушають кілька приміських експресів. №6012 Ворожба-Тростянець відправляється о 05:00, проходить Суми о 07:41 і прибуває до Тростянця о 10:19.

Рейс №6014 Ворожба-Кириківка вирушає о 10:06, проходить Суми об 11:42 та прибуває о 14:07. Ще один №6010 Ворожба Охтирка відправляється о 17:23, проходить Суми о 18:47 та прибуває до кінцевої станції о 21:35.

Крім того, №6016 Ворожба-Боромля вирушає о 20:20, проходить Суми о 21:25 і прибуває о 22:23. Окремі зміни торкнулися рейсів, що курсують через Конотоп.

Так, №6102 Бахмач-Ворожба відправляється з Бахмача о 08:06, проходить Конотоп о 08:52 і прибуває у Ворожбу о 10:43. Ще один рейс №6104 Конотоп-Ворожба вирушає о 14:56 і прибуває до Ворожби о 16:57.

У зворотному напрямку передбачено кілька ранкових та денних рейсів. №6101 Ворожба-Бахмач відправляється о 05:08, проходить Конотоп о 06:55 і прибуває до Бахмача о 07:54.

№6103 Ворожба-Конотоп вирушає зі станції о 10:57 та прибуває у Конотоп о 12:45. Ще один рейс №6105 Ворожба-Бахмач відправляється о 17:13, проходить Конотоп о 19:04 та прибуває до Бахмача о 19:46.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: для кого доступна ця програма.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: хто може взяти участь в цій програмі.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Сумській області: як "Укрзалізниця" змінила маршрути.