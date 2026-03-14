Завершення опалювального сезону Кіровоградській області у 2026 році не прив’язуватиметься до конкретної календарної дати, повідомляє Politeka.net.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба зазначив, що держава має достатні запаси палива, щоб система теплопостачання працювала стільки, скільки буде необхідно. Якщо погодні умови вимагатимуть, подачу тепла можуть продовжити навіть до середини квітня.

«Ми маємо ресурси, щоб завершувати опалювальний сезон не за календарем, а відповідно до температурного режиму. За потреби система може працювати і до 15 числа», — підкреслив урядовець.

Фахівці галузі енергетики нагадують, що понад 96% житлових будинків оснащені тепловими лічильниками. Це дозволяє мешканцям самостійно регулювати подачу тепла та економити на опаленні.

Якщо температура на вулиці піднімається вище +6…+8 °C, жителі області можуть тимчасово перекрити засувку на вводі до будинку вдень, а ввечері відкрити її знову. Такий режим допомагає підтримувати комфортну температуру вночі та водночас зменшує витрати енергії. Спеціалісти наголошують: арматура має бути або повністю відкрита, або закрита — часткове перекриття не допускається.

Через потепління вдень, коли температура у містах сягає +15 °C, теплопостачальні підприємства вже почали коригувати роботу котелень. Це допомагає уникнути перегріву квартир і ефективно використовувати ресурси.

У Кропивницькому та інших містах області вдень параметри теплоносія знижують або тимчасово припиняють подачу, а ввечері та вночі, коли температура знижується, систему знову активують, щоб забезпечити комфорт у житлових приміщеннях.

Також влада підкреслює, що поступове завершення опалювального сезону Кіровоградській області дозволяє мешканцям планувати витрати та підтримувати оптимальну температуру у будинках до остаточного відключення тепла.

