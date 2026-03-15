График отключения газа на неделю с 16 по 22 марта в Харьковской области был обнародован из-за производственной необходимости временной приостановки подачи в отдельные населенные пункты, пишет Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет Харьковский филиал " Газсети ".

Временные работы запланированы на 18 марта, а возобновление поставок ожидается в тот же день.

В селе Замерцы Дергачевского общества газ отключат с 8:00 до 17:00. Жителям советуют заранее перекрыть краны перед всеми приборами и обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» для безопасного возобновления распределения.

Также плановые работы охватят села Феськи и Чепели Золочевской общины. Там подача газа приостанавливается в то же время - с 8:00 до 17:00. Работники филиала имеют служебные удостоверения и соблюдают все технические нормы.

В селе Полевая Солоницевской общины распределение также приостанавливается с 8:00 до 17:00. Абонентам напоминают проверить краны, подготовить приборы и допустить специалистов для возобновления подачи.

Жителям рекомендуется заранее подготовить запасы газа или запасные источники для приготовления пищи и отопления. Планирование использования ресурсов поможет избежать дискомфорта и обеспечить безопасное восстановление услуг. График отключения газа на неделю с 16 по 22 марта в Харьковской области касается только указанных сел, остальные населенные пункты будут функционировать без изменений.

Кроме того, будет полезно заранее проверить газовые приборы и баллоны во избежание аварийных ситуаций. Также следует подготовить достаточно воды и запасные источники тепла на время отключения.

Последние новости Украины:

