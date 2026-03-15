Графік відключення газу на тиждень з 16 по 22 березня в Харківській області стосується лише зазначених населених пунктів.

Графік відключення газу на тиждень з 16 по 22 березня в Харківській області оприлюднили через виробничу необхідність тимчасового призупинення подачі до окремих населених пунктів, пише Politeka.net.

Інформацію про це надає Харківська філія "Газмережі".

Тимчасові роботи заплановані на 18 березня, а відновлення постачання очікується того ж дня.

У селі Замірці Дергачівської громади газ відключать з 8:00 до 17:00. Мешканцям радять заздалегідь перекрити крани перед усіма приладами та забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» для безпечного поновлення розподілу.

Також планові роботи охоплять села Феськи та Чепелі Золочівської громади. Там подача газу призупиняється на той самий час — з 8:00 до 17:00. Працівники філії мають службові посвідчення та дотримуються всіх технічних норм.

У селі Польова Солоницівської громади розподіл також призупиняється з 8:00 до 17:00. Абонентам нагадують перевірити крани, підготувати прилади та допустити спеціалістів для відновлення подачі.

Мешканцям рекомендують заздалегідь підготувати запаси газу або запасні джерела для приготування їжі та опалення. Планування використання ресурсів допоможе уникнути дискомфорту та забезпечити безпечне відновлення послуг. Графік відключення газу на тиждень з 16 по 22 березня в Харківській області стосується лише зазначених сіл, решта населених пунктів функціонуватиме без змін.

Крім того, буде корисно заздалегідь перевірити газові прилади та балони, щоб уникнути аварійних ситуацій. Також варто підготувати достатньо води та запасні джерела тепла на час відключення.

