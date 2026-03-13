Подорожчання проїзду в Харкові торкається лише приватних маршруток, муніципальні маршрути залишаються доступними для всіх мешканців.

Подорожчання проїзду в Харкові починається з середини березня і стосується переважно маршруток приватних перевізників, пише Politeka.net.

Основна причина підвищення — зростання вартості дизельного палива, що впливає на собівартість перевезень.

З 12 березня тариф на маршрутах компанії «С-Аурум», яка перевозить пасажирів від станції метро «Холодна гора», зріс із 25 до 30 гривень за поїздку.

З 15 березня поїздки у маршрутках перевізника «Експрес», що обслуговує центр міста та Холодну Гору, також коштуватимуть 30 гривень.

З 22 березня подорожчає проїзд у маршрутках «Трансмейл-2012», які курсують до ближніх передмість та Малої Рогані. Тариф складе від 35 до 40 гривень за поїздку залежно від маршруту.

Комунальний транспорт Харкова — метро, трамваї, тролейбуси та муніципальні автобуси — залишаються без змін, і пасажири продовжують користуватися ними за колишньою ціною або безкоштовно там, де передбачено.

Нині найвищі тарифи в Україні діють у Львові та серед приватних перевізників прифронтового Харкова. У Львові одна поїздка у маршрутці коштує 25 гривень при оплаті готівкою.

Подорожчання проїзду в Харкові торкається лише приватних маршруток, муніципальні маршрути залишаються доступними для всіх мешканців.

Мешканцям радять заздалегідь планувати поїздки, щоб уникнути несподіваних витрат. Також можна користуватися муніципальним транспортом, де тарифи залишаються незмінними, або оплачувати проїзд безконтактно, щоб пришвидшити посадку. Крім того, доцільно перевіряти актуальні оголошення перевізників щодо змін маршрутів і часу руху.

Джерело

