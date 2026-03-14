Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області дозволить покрити збільшені витрати на технічне обслуговування транспорту та матеріали для очищення води.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області стосується послуг із вивезення рідких побутових відходів, що надає КП «Громада», пише Politeka.net.

Коригування вартості пов’язане із зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, збільшенням мінімальної заробітної плати, а також зростанням витрат на обслуговування спецтранспорту та очищення стічних вод на 11,8%.

Проєкт нових тарифів передбачає:

для населення — 225 грн/м³,

для інших споживачів — 246 грн/м³,

для комунальних підприємств, установ та організацій — 240 грн/м³.

КП «Громада» наголошує, що встановлення нових цін необхідне для забезпечення стабільного функціонування підприємства та належного обслуговування клієнтів.

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються протягом 7 робочих днів від дати оприлюднення, включно до 17 березня 2026 року. Надіслати їх можна електронною поштою на kpgromada@ukr.net або за адресою: Київська обл., Фастівський район, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 1, кв. 49. Для довідок працює телефон 097-959-01-66.

Крім того, мешканцям радять завчасно планувати оплату послуг, щоб уникнути накопичення заборгованості. Також корисно ознайомитися з графіком вивезення рідких відходів у своєму населеному пункті та перевіряти, чи змінилися умови надання послуг. У разі питань або уточнень завжди можна звертатися до КП «Громада» за телефоном або електронною поштою.

