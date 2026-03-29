Подорожание проезда в Киеве заставило местных жителей и гостей города тратить на билет больше, чем раньше, поэтому мы рассказываем детали.

Подорожание проезда в Киеве касается кольцевой городской электрички, где с марта обновили стоимость билетов, сообщает Politeka.

Новые цены уже действуют и зависят от способа оплаты. Подорожание проезда в Киеве произошло после введения специального комиссионного сбора за услуги платежных систем и обслуживания физических точек продаж.

Об этом сообщили на странице кольцевой электрички в Facebook. В результате стоимость поездки выросла на 5–7 гривен в зависимости от способа приобретения билета.

При этом в мобильных приложениях Укрзализныци и Киев Цифровая цена остается без изменений - 15 гривен за поездку. Пассажиры могут и дальше покупать билеты по этой стоимости через онлайн-сервисы.

Если оплатить билет банковской картой через оранжевый валидатор, билет будет стоить 19 гривен 19 копеек. При покупке билета в кассе или непосредственно у контролера в вагоне стоимость составит 22 гривны.

Таким образом, разница в цене зависит от выбранного способа оплаты. В сообщении также отмечается, что подорожание проезда в Киеве связано с необходимостью покрытия расходов на обслуживание платежной инфраструктуры и работу точек продаж.

Введение комиссионного сбора повлияло на конечную цену для части пассажиров.

Отдельно ранее сообщалось о финансовых показателях столичного метрополитена. По данным предприятия себестоимость перевозки одного пассажира в киевском метро составляет 36,90 грн.

Об этом говорилось в ответе Киевского метрополитена на запрос журналистов. При этом нынешняя стоимость поездки в метро существенно ниже себестоимости перевозки. В предприятии отмечают, что разницу между реальной стоимостью перевозки и тарифом покрывают за счет других источников финансирования.

