Подорожчання проїзду в Києві змусило місцевих жителів та гостей міста витрачати на квиток більше, аніж раніше, тому розповідаємо деталі.

Подорожчання проїзду в Києві стосується кільцевої міської електрички, де з березня оновили вартість квитків, повідомляє Politeka.

Нові ціни вже діють і залежать від способу оплати. Подорожчання проїзду в Києві відбулося після запровадження спеціального комісійного збору за послуги платіжних систем та обслуговування фізичних точок продажу.

Про це повідомили на сторінці кільцевої електрички у Facebook. У результаті вартість поїздки зросла на 5–7 гривень, залежно від способу придбання квитка.

При цьому у мобільних застосунках Укрзалізниці та Київ Цифровий ціна наразі залишається без змін - 15 гривень за поїздку. Пасажири можуть і надалі купувати квитки за цією вартістю через онлайн-сервіси.

Якщо ж оплатити квиток банківською карткою через помаранчевий валідатор, квиток коштуватиме 19 гривень 19 копійок. У разі придбання квитка в касі або безпосередньо у контролера у вагоні вартість становитиме 22 гривні.

Таким чином, різниця у ціні залежить від обраного способу оплати. У повідомленні також наголошується, що подорожчання проїзду в Києві пов’язане з необхідністю покриття витрат на обслуговування платіжної інфраструктури та роботу точок продажу.

Запровадження комісійного збору вплинуло на кінцеву ціну для частини пасажирів.

Окремо раніше повідомлялося про фінансові показники столичного метрополітену. За даними підприємства, собівартість перевезення одного пасажира у київському метро становить 36,90 грн.

Про це йшлося у відповіді Київського метрополітену на запит журналістів. При цьому нинішня вартість поїздки в метро суттєво нижча за собівартість перевезення. У підприємстві наголошують, що різницю між реальною вартістю перевезення та тарифом покривають за рахунок інших джерел фінансування.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд в Києві: українців чекають зміни, до чого готуватись в січні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: де надають підтримку.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Київській області: через яку покупку можуть припинити виплати.