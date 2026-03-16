Работа для пенсионеров в Киеве предлагает несколько интересных предложений для тех, кто хочет оставаться активным и получать дополнительный доход.

Работа для пенсионеров в Киевской области охватывает разные направления от состава до высокотехнологичных профессий на современном оборудовании, сообщает Politeka.

Мы просмотрели объявления о работе для пенсионеров в Киевской области на платформе work.ua и собрали самые лучшие предложения. О самой высокооплачиваемой должности – читайте в конце.

Среди доступных вакансий есть прессовщик в селе Мартусовка Бориспольского района с оплатой 17 500 грн.

Занятость предполагает прессование вторсырья, такого как картон, бумага и пленка, а также выгрузка пустой тары из авто. Работникам предоставляются бесплатные комплексные обеды, общежитие на территории и график 3/3 с 9:00 до 21:00.

Работа для пенсионеров в Киевской области предлагается и в других сферах. Так, фасовщик в Киеве (район метро Бориспольская) может получать от 23 000 до 25 000 грн.

Занятость на складе включает в себя прием и размещение товаров, комплектацию заказов, поддержание порядка и участие в инвентаризации. Официальное трудоустройство, стабильный график с понедельника по пятницу с 9:30 до 19:30.

Наиболее высокооплачиваемое предложение – оператор ЧПУ в компании Виктор-ВОВ с зарплатой от 37 000 до 65 000 грн.

Работники учатся работе с фрезерными станками с ЧПУ, контролируют качество изготовленных деталей и поддерживают станки в исправном состоянии.

Компания предоставляет современный и комфортный цех, обучение на производстве, систему премий и карьерный рост. Это предложение для пожилых людей, стремящихся освоить высокооплачиваемую техническую специальность и работать в стабильной компании.

