Дефицит продуктов в Харькове фиксируется в сегменте популярной крупы, сообщает Politeka.net.

Причиной стала низкая урожайность в прошлом сезоне, которая стала одной из самых плохих за последние десятилетия.

О ситуации сообщил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой. По его словам, внутреннее производство сейчас не покрывает спрос, хотя интерес потребителей к этой крупе остается стабильным. Прошлогодние показатели сбора оказались самыми низкими почти за четверть века.

Специалист пояснил, что компенсировать недостаток можно только за счет импорта. Ранее основными поставщиками выступало несколько государств, однако сейчас ситуация изменилась: часть стран сосредоточилась на внутренних потребностях, а возможности экспорта существенно сократились.

Прямая поставка по некоторым направлениям пока невозможна из-за войны. В то же время, на рынке используют альтернативные логистические маршруты. Часть партий может поступать через другие государства, где продукцию перерабатывают и уже отправляют дальше.

Эксперты прогнозируют, что дефицит продуктов в Харькове частично компенсируют импортные поставки. Это может сдержать резкий рост стоимости. По оценкам специалистов, цена крупы на полках магазинов будет колебаться от 60 до 90 гривен за килограмм.

Жителям советуют пристально смотреть за наличием продукта в торговых сетях. В то же время, специалисты отмечают: делать большие закупки не стоит, достаточно формировать умеренные домашние запасы и правильно хранить крупы.

Специалисты также отмечают, что ситуация на рынке круп может меняться в зависимости от объемов импорта и новых поставок в торговые сети.

Источник: AgroReview.

