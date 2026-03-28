Дефіцит продуктів у Харкові фіксують у сегменті популярної крупи, повідомляє Politeka.net.

Причиною стала низька врожайність минулого сезону, яка стала однією з найгірших за останні десятиліття.

Про ситуацію повідомив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий. За його словами, внутрішнє виробництво нині не покриває попит, хоча інтерес споживачів до цієї крупи залишається стабільним. Минулорічні показники збору виявилися найнижчими майже за чверть століття.

Фахівець пояснив, що компенсувати нестачу можливо лише за рахунок імпорту. Раніше основними постачальниками виступали кілька держав, однак зараз ситуація змінилася: частина країн зосередилася на внутрішніх потребах, а можливості експорту суттєво скоротилися.

Пряме постачання з деяких напрямків наразі неможливе через війну. Водночас на ринку використовують альтернативні логістичні маршрути. Частина партій може надходити через інші держави, де продукцію переробляють і вже звідти відправляють далі.

Експерти прогнозують, що дефіцит продуктів у Харкові частково компенсують саме імпортні поставки. Це може стримати різке зростання вартості. За оцінками фахівців, ціна крупи на полицях магазинів коливатиметься приблизно від 60 до 90 гривень за кілограм.

Жителям радять уважно стежити за наявністю товару у торговельних мережах. Водночас спеціалісти наголошують: робити великі закупівлі не варто, достатньо формувати помірні домашні запаси та правильно зберігати крупи.

Фахівці також зазначають, що ситуація на ринку круп може змінюватися залежно від обсягів імпорту та нових поставок у торговельні мережі.

Джерело: AgroReview.

Останні новини України:

