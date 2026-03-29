Дефицит продуктов во Львовской области становится заметным из-за низкого урожая гречки и ограниченных возможностей поставки из-за рубежа, сообщает Politeka.

Эксперты отмечают, что спрос на эту крупу остается стабильным, однако внутреннего производства недостаточно для полного обеспечения рынка. Прошлогодний сбор культуры в Украине стал одним из самых низких за последние 25 лет, если не учитывать неурожайный 2019 год.

Объемы выращивания фактически вернулись к показателям прошлых лет, когда страна уже сталкивалась с подобными трудностями. В таких условиях частично компенсировать недостаток может только импорт.

Раньше среди основных экспортеров называли Россию, Китай и Украину. Сегодня ситуация изменилась: Россия остается одним из немногих активных поставщиков, Китай сосредоточился на собственных нуждах, а у украинских производителей нет достаточных ресурсов для масштабного экспорта.

из-за войны прямые поставки российской продукции заблокированы. В то же время, на рынке используют альтернативные маршруты. Часть партий может поступать через Казахстан в рамках соглашения о свободной торговле.

Как пояснил исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой, часть крупы производится в Алтайском крае, где сосредоточено около половины российского производства. После переработки вблизи границы она может поставляться на другие рынки как казахстанская.

По прогнозам специалистов, импорт поможет сдержать резкое удорожание. Ожидается, что цена гречихи будет колебаться от 60 до 90 гривен за килограмм в зависимости от ситуации на рынке.

В то же время дефицит продуктов во Львовской области остается вопросом, нуждающимся в постоянном мониторинге. Эксперты советуют покупателям следить за предложениями в магазинах и избегать чрезмерных запасов.

Источник

Последние новости Украины:

