Дефіцит продуктів у Львівській області стає помітним через низький урожай гречки та обмежені можливості постачання з-за кордону, повідомляє Politeka.

Експерти зазначають, що попит на цю крупу залишається стабільним, однак внутрішнього виробництва нині недостатньо для повного забезпечення ринку. Минулорічний збір культури в Україні став одним із найнижчих за останні 25 років, якщо не враховувати неврожайний 2019 рік.

Обсяги вирощування фактично повернулися до показників минулих років, коли країна вже стикалася з подібними труднощами. У таких умовах частково компенсувати нестачу може лише імпорт.

Раніше серед основних експортерів називали Росію, Китай та Україну. Сьогодні ситуація змінилася: Росія залишається одним із небагатьох активних постачальників, Китай зосередився на власних потребах, а українські виробники не мають достатніх ресурсів для масштабного експорту.

Через війну прямі поставки російської продукції заблоковані. Водночас на ринку використовують альтернативні маршрути. Частина партій може надходити через Казахстан у межах угоди про вільну торгівлю.

Як пояснив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий, частину крупи виробляють в Алтайському краї, де зосереджено близько половини російського виробництва. Після переробки поблизу кордону вона може постачатися на інші ринки вже як казахстанська.

За прогнозами фахівців, імпорт допоможе стримати різке подорожчання. Очікується, що ціна гречки коливатиметься приблизно від 60 до 90 гривень за кілограм залежно від ситуації на ринку.

Водночас дефіцит продуктів у Львівській області залишається питанням, яке потребує постійного моніторингу. Експерти радять покупцям стежити за пропозиціями у магазинах та уникати створення надмірних запасів.

Джерело

Останні новини України:

