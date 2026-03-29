Подорожание продуктов в Киеве отражается в изменении средних показателей стоимости отдельных товаров, входящих в ежедневную потребительскую корзину.

Подорожание продуктов в Киеве зафиксировали по обновленным данным с официального сайта Минфина, где постоянно сравнивают средние цены за текущий месяц с предыдущими показателями, сообщает Politeka.

По данным мониторинга, свежемороженая скумбрия имеет среднюю цену 289,63 грн за 1 кг. В торговых сетях на март 2026 года ее стоимость составляет в Auchan 279,90 грн за 1 кг, в Novus 294,00 грн за 1 кг, в Megamarket 295,00 грн за 1 кг.

Для сравнения, в феврале 2026 средний показатель составил 274,64 грн за 1 кг. Таким образом, в данном сегменте зафиксировано подорожание продуктов в Киеве.

Изменения также наблюдаются в молочной категории. Молоко Яготинское 2,6 процента в фасовке 900 мл имеет среднюю цену 61,25 грн.

В марте 2026 года в магазинах зафиксированы следующие показатели: у Auchan 57,90 грн, у Megamarket 67,80 грн, у Metro 60,32 грн, у Novus 58,99 грн. В феврале 2026 средняя стоимость составила 54,40 грн.

Особое внимание привлекает сегмент хлеба булочных изделий. Там также зафиксировано подорожание продуктов в Киеве. Батон Батон Румянец нарезка 450 гр имеет среднюю цену 34,15 грн.

В магазинах Metro его стоимость составляет 32,30 грн., в Novus 35,99 грн. Батон Киевский Нарезной 500 гр имеет среднюю цену 39,03 грн., а в торговых сетях Auchan его стоимость составляет 37,60 грн., у Novus 40,46 грн.

В феврале 2026 года средние показатели были ниже, в том числе 33,10 грн для первого вида и 36,80 грн для второго. Это свидетельствует о постепенном изменении стоимости в этой категории.

