В Днепропетровской области часть пенсионеров после назначения основных выплат может претендовать на дополнительное пособие, сообщает Politeka.net.

В ПФУ отмечают, что эта выплата не носит массовый характер и назначается только как адресная финансовая поддержка для отдельных категорий граждан. Право на ее получение имеют только пенсионеры, которые полностью отвечают требованиям действующего законодательства.

Как пишет ПФУ, согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», единовременное пособие в размере десяти месячных пенсий предусмотрено для граждан, длительно работавших в социально значимых сферах, в частности в образовании, здравоохранении и системе социальной защиты.

В ПФУ уточняют, что для оформления такой денежной помощи в Днепропетровской области необходимо выполнить одновременно несколько обязательных условий. В частности, на момент достижения пенсионного возраста лицо должно находиться в трудовых отношениях с государственным или коммунальным учреждением, занимать должность, включенную в утвержденный перечень, дающий право на пенсию за выслугу лет, а также иметь необходимый страховой стаж — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Отдельно отмечается, что к моменту обращения заявитель не должен получать другие виды пенсионного обеспечения. Только при подтверждении всех указанных требований единовременная денежная помощь назначается в соответствии с пунктом 7-1 Заключительных положений закона.

Параллельно в ПФУ сообщается об обновлении ключевого показателя заработной платы, используемого для расчета пенсий. Средний размер зарплаты вырос до 23 218 гривен и именно он базовый при определении будущих пенсионных выплат.

Для сравнения, в начале года этот показатель составил 21 876 гривен, так что за последний период зафиксирован рост на 1 342 гривны. Специалисты отмечают, что динамика этого показателя оказывает непосредственное влияние на размер пенсий и является одним из ключевых индикаторов в системе пенсионного обеспечения.

