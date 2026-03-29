Подорожчання продуктів у Києві відображається у зміні середніх показників вартості окремих товарів, що входять до щоденного споживчого кошика.

Подорожчання продуктів у Києві зафіксували за оновленими даними з офіційного сайту Мінфіну, де постійно порівнюють середні ціни за поточний місяць із показниками попереднього, повідомляє Politeka.

За даними моніторингу, скумбрія свіжеморожена має середню ціну 289,63 грн за 1 кг. У торговельних мережах станом на березень 2026 року її вартість становить в Auchan 279,90 грн за 1 кг, у Novus 294,00 грн за 1 кг, у Megamarket 295,00 грн за 1 кг.

Для порівняння, у лютому 2026 року середній показник становив 274,64 грн за 1 кг. Таким чином, в даному сегменті зафіксовано подорожчання продуктів у Києві.

Зміни також простежуються у молочній категорії. Молоко Яготинське 2,6 відсотка у фасуванні 900 мл має середню ціну 61,25 грн.

У березні 2026 року в магазинах зафіксовано такі показники: в Auchan 57,90 грн, у Megamarket 67,80 грн, у Metro 60,32 грн, у Novus 58,99 грн. У лютому 2026 року середня вартість становила 54,40 грн.

Окрему увагу привертає сегмент хлібо булочних виробів. Там також зафіксованоп одорожчання продуктів у Києві. Батон Батон Рум'янець нарізка 450 гр має середню ціну 34,15 грн.

У магазинах Metro його вартість становить 32,30 грн, у Novus 35,99 грн. Батон Київський Нарізний 500 гр має середню ціну 39,03 грн, а в торговельних мережах Auchan його вартість становить 37,60 грн, у Novus 40,46 грн.

У лютому 2026 року середні показники були нижчими, зокрема 33,10 грн для першого виду та 36,80 грн для другого. Це свідчить про поступові зміни вартості у цій категорії.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд в Києві: українців чекають зміни, до чого готуватись в січні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: де надають підтримку.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Київській області: через яку покупку можуть припинити виплати.