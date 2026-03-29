В Полтаве бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в рамках гуманитарных программ периодически раздают местные благотворительные организации и религиозные общины, сообщает Politeka.

Эти инициативы помогают поддержать людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и обеспечить основные потребности в питании и быту.

Информацию о новых выдачах, требованиях к участникам и порядке регистрации обычно публикуют на официальных страницах организаций в социальных сетях или мессенджерах. Там можно узнать о датах, количестве наборов и перечне документов, которые нужно иметь при себе для получения помощи.

Одним из основных источников таких сообщений является телеграмм-канал "Церковь Спасения Помощь". В нем регулярно информируют о возможности получить гуманитарную поддержку, размещают формы для регистрации и разъяснения об условиях участия в программах помощи. Организация работает по адресу проспект Мира, 24.

Тем, кого интересуют бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, советуют систематически проверять обновление, чтобы вовремя подать заявку и получить необходимую поддержку.

Еще одну программу реализует благотворительная организация "Каритас". По сообщению фонда, с 8 января началась выдача специализированных гигиенических наборов для внутренне перемещенных лиц, переехавших в Полтавскую область после 1 января 2025 года. Кроме этого, периодически оказывается продовольственная помощь для тех, кто больше нуждается в поддержке.

Жителям рекомендуют регулярно проверять официальные страницы организаций и их каналы в социальных сетях. Там появляются самые актуальные сообщения о новых программах, датах выдачи и порядке регистрации на получение гуманитарной помощи.

