У Полтаві безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у межах гуманітарних програм періодично роздають місцеві благодійні організації та релігійні громади, повідомляє Politeka.

Ці ініціативи допомагають підтримати людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечити базові потреби у харчуванні та побуті.

Інформацію про нові видачі, вимоги до учасників і порядок реєстрації зазвичай публікують на офіційних сторінках організацій у соціальних мережах або в месенджерах. Саме там можна дізнатися про дати, кількість наборів та перелік документів, які потрібно мати при собі для отримання допомоги.

Одним із основних джерел таких повідомлень є телеграм-канал "Церква Спасіння Допомога". У ньому регулярно інформують про можливість отримати гуманітарну підтримку, розміщують форми для реєстрації та роз’яснення щодо умов участі у програмах допомоги. Організація працює за адресою проспект Миру, 24.

Тим, кого цікавлять безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, радять систематично перевіряти оновлення, щоб вчасно подати заявку та отримати необхідну підтримку.

Ще одну програму реалізує благодійна організація "Карітас". За повідомленням фонду, з 8 січня розпочалася видача спеціалізованих гігієнічних наборів для внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до Полтавської області після 1 січня 2025 року. Окрім цього, періодично надається продовольча допомога для тих, хто найбільше потребує підтримки.

Мешканцям рекомендують регулярно перевіряти офіційні сторінки організацій і їхні канали у соціальних мережах. Саме там з’являються найактуальніші повідомлення про нові програми, дати видачі та порядок реєстрації на отримання гуманітарної допомоги.

