Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляются благотворительными организациями периодически в зависимости от наличия ресурсов.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве организуют, в частности, представители Каритас, сообщает Politeka.

Волонтеры данной организации время от времени производят выдачу наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.

В благотворительном фонде отмечают, что такие инициативы не являются постоянными, поэтому важно следить за обновлениями, чтобы не упустить условия участия и даты проведения регистрации. В последнее время выдача прошла 10 марта 2026 года.

Тогда помощь могли получить ВПЛ и пенсионеры из их числа, недавно переехавшие в Полтаву или область, в частности в феврале или марте 2026 года, и еще не получали бесплатные продукты от этой организации.

Отдельное внимание было уделено людям, принадлежащим к уязвимым категориям. Среди тех, кто имел право на получение пособия, были лица с инвалидностью I, II или III группы, а также люди с инвалидностью с детства.

В перечень входили и лица с тяжелыми заболеваниями, пожилые люди от 60 лет, одинокие матери или родители, а также опекуны несовершеннолетних детей или недееспособных лиц.

Кроме того, поддержку могли получить многодетные семьи, где воспитывают троих и более детей, беременные женщины и матери с малышами до 3 лет. Регистрация и выдача проходили в облцентре по адресу Семена Антонца, 24.

В благотворительной организации обращают внимание, что количество наборов обычно ограничено, поэтому получить помощь могут не все желающие.

Поддержка не имеет фиксированного графика, поскольку зависит от возможностей благотворителей и наличия ресурсов.

Новые объявления появляются периодически на официальном телеграмме канале фонда, где публикуют актуальные условия участия.

Последние новости Украины:

