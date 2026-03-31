Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються благодійними організаціями періодично, залежно від наявності ресурсів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві організовують, зокрема, представники Карітас, повідомляє Politeka.

Волонтери даної організації час від часу проводять видачу наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсоінерів у Полтаві.

У благодійному фонді наголошують, що такі ініціативи не є постійними, тому важливо стежити за оновленнями, щоб не пропустити умови участі та дати проведення реєстрації. Останнім часом видача відбулася 10 березня 2026 року.

Тоді допомогу могли отримати ВПО та пенсіонери з їх числа, які нещодавно переїхали до Полтави або області, зокрема у лютому чи березні 2026 року, і ще не отримували безкоштовні продукти від цієї організації.

Окрему увагу приділяли людям, які належать до вразливих категорій. Серед тих, хто мав право на отримання допомоги, були особи з інвалідністю I, II або III групи, а також люди з інвалідністю з дитинства.

До переліку входили й особи з важкими захворюваннями, люди похилого віку від 60 років, самотні матері або батьки, а також опікуни неповнолітніх дітей чи недієздатних осіб.

Окрім цього, підтримку могли отримати багатодітні родини, де виховують трьох і більше дітей, вагітні жінки та матері з малюками віком до 3 років. Реєстрація та видача проходили у облцентрі за адресою Семена Антонця, 24.

У благодійній організації звертають увагу, що кількість наборів зазвичай обмежена, тому отримати допомогу можуть не всі охочі.

Подіьна підтримка не має фіксованого графіка, оскільки залежить від можливостей благодійників та наявності ресурсів.

Нові оголошення з’являються періодично на офіційному телеграм каналі фонду, де публікують актуальні умови участі.

Останні новини України:

